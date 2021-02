Spagna: elezioni Catalogna, impiegati 2.684 postini per garantire voto per corrispondenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La poste spagnole hanno messo in atto un dispiegamento logistico speciale sia nei giorni antecedenti al voto che nella giornata di oggi per consentire il normale svolgimento delle elezioni in Catalogna con la mobilitazione di 2.648 lavoratori e di 1.717 mezzi di trasporto. Ai postini è stato affidato il compito di consegnare i plichi con i voti nei 9.139 seggi elettorali dei 947 comuni della Catalogna. In un comunicato, le Poste spagnole hanno sottolineato di aver utilizzato "tutte le risorse organizzative, tecnologiche, materiali e umane necessarie per garantire l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico che gli sono affidati nei processi elettorali riferiti alla gestione del voto postale".(Spm)