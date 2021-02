Perù: università smentisce ex presidente Vizcarra, non era tra volontari studio vaccino cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scandalo che ha coinvolto l’ex presidente Vizcarra ha portato l’altro ieri alle dimissioni della ministra della Sanità, Pilar Mazzetti, bersaglio di critiche anche per la gestione della seconda ondata dell’epidemia di coronavirus, in un Paese in cui i decessi hanno superato le 43 mila unità. Mazzetti si è dimessa, anticipando una probabile mozione di censura da parte del Congresso e dopo aver assicurato di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda Vizcarra e di non esserne stata neanche a conoscenza. Il Perù ha ricevuto finora un milione di dosi del vaccino cinese, 300 mila la scorsa settimana e 700 mila ieri. A prendere il posto di Mazzetti è stato, ieri, Oscar Ugarte Ubilluz, medico come la titolare che lo ha preceduto e già in passato alla guida del ministero. (Brb)