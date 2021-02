© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho parole. Non se ne può più di 'esperti' che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità". Lo scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo che il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ha dichiarato che è necessario un lockdown totale e immediato in tutta Italia. (Rin)