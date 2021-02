Libia: media, Sarraj affida poteri a vice premier Maiteeq e parte per destinazione sconosciuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, avrebbe firmato un decreto per assegnare al suo vice, Ahmed Maiteeq, le funzioni di presidente del Consiglio a partire da oggi 14 febbraio. Secondo quanto riporta il sito “Libya Akhbar”, in un decreto Sarraj ha giustificato la decisione sottolineando di voler intraprendere un viaggio al di fuori della Libia, senza specificare la destinazione. Il documento di incarico al vicepremier non specifica la data del ritorno di Sarraj e giunge in un momento in cui la Libia sta assistendo a grandi trasformazioni politiche dopo l'elezione l’8 febbraio scorso di una nuova autorità esecutiva da parte del Foro di dialogo politico libico.(Lit)