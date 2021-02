© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il varo del Governo Draghi, "si ricomincia finalmente a parlare di Roma. Si parla di un candidato autorevole come Roberto Gualtieri. Ne sono molto soddisfatto. A questo punto si acceleri sulle primarie stabilendo innanzitutto la data. Sarà una bella sfida, innanzitutto tutto sulle idee e sui programmi per la città". Così, in un tweet, Tobia Zevi, candidato a sindaco di Roma.(Rer)