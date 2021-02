Perù: presidente Sagasti auspica dieci milioni di vaccini prima della fine del suo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Perù, Francisco Sagasti, ha dichiarato all’emittente radiofonica “Rpp” che il governo spera di vaccinare contro il coronavirus dieci milioni di persone prima della fine della sua presidenza ad interim, con le elezioni che dovrebbero svolgersi ad aprile. Inoltre, ha detto che l’esecutivo sta lavorando per assicurarsi dosi per tutti i cittadini entro l’anno. Proprio ieri ne sono arrivate 700 mila del vaccino prodotto dall’azienda cinese Sinopharm, in aggiunta alle 300 mila ricevute la scorsa settimana. “Questo nuovo lotto di vaccini completa il primo milione di dosi per proteggere il personale sanitario. A pochi giorni dal compimento di tre mesi di governo, abbiamo segnato una pietra miliare nella salute pubblica grazie al lavoro di tutti. Possa questa eredità di unione continuare a essere mantenuta”, ha commentato Sagasti su Twitter. (segue) (Brb)