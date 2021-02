Perù: presidente Sagasti auspica dieci milioni di vaccini prima della fine del suo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione nel Paese sudamericano si è aperta il 9 febbraio. Il presidente Sagasti ha dato il via ufficiale facendosi vaccinare presso l’ospedale militare di Lima. Come primi destinatari dei vaccini sono stati scelti gli operatori del sistema sanitario in prima linea nella lotta alla pandemia, ma Sagasti ha assicurato che nessun cittadino sarà lasciato senza vaccino. Il governo ha firmato accordi anche con Pfizer e AstraZeneca. Il contratto con la cinese Sinopharm prevede in tutto l’acquisto di 38 milioni di dosi; con gli altri contratti si arriva a 48.240.000 dosi, secondo i dati forniti dalla presidente del Consiglio dei ministri, Violeta Bermudez. Il Paese, che conta circa 33 milioni di abitanti, ha registrato oltre 1,2 milioni di casi di contagio e più di 43 mila decessi. (Brb)