- Alle ore 13 il dato sull'affluenza alle elezioni che si stanno svolgendo oggi per eleggere il nuovo Parlamento della Catalogna si è attestato al 22,7 per cento, 12 punti in meno rispetto alle precedenti consultazioni del 2017. Dopo alcuni problemi organizzativi iniziali, il governo della Generalitat ha annunciato che sono stati costituiti il 100 per cento dei seggi.(Spm)