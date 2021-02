"Chiudere tutto, anche le scuole". È polemica per le parole di Walter Ricciardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho parole. Non se ne può più di 'esperti' che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini, commenta le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, che ha affermato che chiederà al ministro della Salute Roberto Speranza un lockdown totale con la chiusura anche delle scuole. "Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale. Ogni domenica i cittadini e le imprese italiane si chiedono perché non sia possibile un lockdown ad personam per Ricciardi. Aiuto... Presidente Draghi...", è invece il commento del presidente della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti. (Rin)