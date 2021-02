Slovenia: parlamento vota domani su mozione di sfiducia al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erjavec è il potenziale candidato dell'opposizione a primo ministro per conto della Coalizione dell'arco costituzionale, che comprende oltre a Desus anche i socialdemocratici (Sd), la lista Marjan Sarec (Lms), il partito Alenka Bratusek (Sab) e il partito Sinistra (Levica). Negli ultimi 15 anni Erjavec è stato ministro in diversi governi, compresi i precedenti governi Jansa in cui è stato ministro della Difesa e degli Esteri. Secondo la costituzione e il regolamento interno del Parlamento, la mozione dovrà essere discussa in una seduta convocata non oltre i 7 giorni dalla presentazione della mozione stessa. I 5 partiti della coalizione Kul hanno formalmente 42 deputati su un totale di 90 in Parlamento. La mozione ha bisogno di 46 voti per poter essere approvata. (segue) (Seb)