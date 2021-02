Cina-Usa: ambasciata cinese replica a Sullivan accusando Washington di aver danneggiato Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata della Cina negli Stati Uniti, replicando al comunicato di ieri del consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha accusato Washington di aver danneggiato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di non essere pertanto nella posizione di criticare altri Paesi per la gestione della pandemia di coronavirus. “La Cina accoglie con favore il ritorno degli Stati Uniti nell’Organizzazione mondiale della sanità. L’Oms è un’organizzazione internazionale multilaterale autorevole nel campo della salute, non un luna park dove si può andare e venire a piacimento. Ciò che gli Stati Uniti hanno fatto negli ultimi anni ha gravemente minato le istituzioni multilaterali, inclusa l’Oms, e danneggiato gravemente la cooperazione internazionale in materia di Covid-19”, ha dichiarato oggi la sede diplomatica mediante un comunicato del suo portavoce. (segue) (Cip)