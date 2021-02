Cina-Usa: ambasciata cinese replica a Sullivan accusando Washington di aver danneggiato Oms (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ma gli Stati Uniti, agendo come se nulla di tutto ciò fosse mai accaduto, puntano il dito contro altri Paesi che hanno sostenuto fedelmente l’Oms e contro l’Oms stessa. Sulla base di tali precedenti, come possono conquistare la fiducia di tutto il mondo?”, si legge nella nota. “Si spera che gli Stati Uniti si attengano agli standard più elevati, assumano un atteggiamento serio, onesto, trasparente e responsabile, si assumano la loro giusta responsabilità, sostengano il lavoro dell’Oms con azioni concrete e diano il dovuto contributo alla cooperazione internazionale in materia di Covid-19. Il mondo intero sta guardando”, ha concluso il portavoce. (segue) (Cip)