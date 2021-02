Governo: Touring club italiano, soddisfatti per ministero Turismo, buon lavoro a Garavaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Touring club italiano saluta con grande soddisfazione l'istituzione nel nuovo governo Draghi di un ministero del Turismo con portafoglio e augura buon lavoro al ministro Massimo Garavaglia. Lo fa sapere l'ente in una nota. "Questa novità – afferma Franco Iseppi, presidente del Tci - è una positiva risposta per uno dei settori trainanti per l'economia del Paese e nel contempo uno dei più colpiti dalla pandemia. Auspichiamo che questa nuova sensibilità sia sostanziale e non formale, in grado di costruire una visione e un programma condiviso per un futuro sostenibile dei nostri territori e delle nostre imprese". (com)