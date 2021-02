Milano: aggredito in locale da gruppetto mentre attende amica, ferito 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 32enne è stato aggredito sabato sera a Milano da un gruppetto di 3-4 italiani all’interno di un pub in piazza Firenze mentre attendeva che una sua amica, una cameriera di 24 anni, terminasse le operazioni di chiusura del locale rimasto aperto dopo le 18 solo per l’asporto. Intorno alle 23 all’interno del Manes Pub, dove si trovavano solo i due ragazzi, sono entrati gli aggressori che per futili motivi hanno iniziato a discutere con il 32enne per poi colpirlo con calci e pugni fino a rompendogli alcuni vetri in testa. Nel frattempo la cameriera ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. La vittima, che ha riportato una ferita alla testa, in via precauzionale è stata portata in codice rosso al Niguarda dove è stato poi medicato e suturato. Ai poliziotti, prima del trasferimento in ospedale, il 32enne ha spiegato di non conoscere i suoi aggressori, che si erano allontanati prima del loro arrivo. (Rem)