Nuova Zelanda: coronavirus, a Auckland sale livello allerta per la prima volta da ottobre

- Il governo della Nuova Zelanda ha deciso di imporre un lockdown di tre giorni a Auckland dopo tre casi di coronavirus di cui non è stata chiarita l’origine del contagio. La prima ministra, Jacinda Ardern, ha annunciato le restrizioni oggi dopo una riunione urgente del Consiglio dei ministri. Sono previste misure restrittive anche per il resto del Paese, ma non un blocco totale. Quello di Auckland è il primo da quasi sei mesi e, tra l’altro, impone una sospensione delle gare di vela della Prada Cup, nelle quali è impegnata l’imbarcazione italiana Luna Rossa. La Nuova Zelanda, con una popolazione di cinque milioni di abitanti, ha registrato più di 2.300 casi e 25 morti dall’inizio dell’epidemia, emersa il 28 febbraio 2020. (segue) (Res)