Nuova Zelanda: coronavirus, a Auckland sale livello allerta per la prima volta da ottobre (2)

- Nel Paese è stato istituito un Centro di coordinamento nazionale per la salute (Nhcc) e introdotto un sistema di allerta a quattro livelli. Attualmente Auckland è al livello 3 e il resto del Paese al 2. Nella fase più critica, in presenza di un livello di rischio 4, il più alto, è stato imposto un blocco nazionale delle attività non essenziali. L’allerta è stata progressivamente abbassata fino al livello 1, il più basso. Dallo scorso agosto, quando, dopo un periodo di cento giorni senza contagi, sono stati rilevati nuovi casi, sono state adottate misure a livello locale e la città di Auckland è già stata soggetta a un blocco per alcune settimane fino al 7 ottobre. La principale misura di contenimento, comunque, è stata e continua a essere il controllo delle frontiere. (Res)