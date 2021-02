Serbia-Macedonia del Nord: Covid, Vucic consegna a Zaev prime dosi di vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha consegnato oggi al premier macedone Zoran Zaev il primo carico di vaccini Pfizer donati da Belgrado. La consegna, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Tanjug”, è avvenuta al valico di confine di Tabanovci, dove Vucic ha consegnato a Zaev 4.680 dosi di vaccino. Parlando alla stampa subito dopo la consegna, Vucic si è detto “felice” per il fatto che la Macedonia del Nord possa iniziare la campagna di vaccinazione grazie all’aiuto della Serbia. “Sono felice che i cittadini della Macedonia del Nord possano iniziare le vaccinazioni prima di altri nella regione in questa parte del mondo, e che siamo stati in grado di aiutare i nostri fratelli e amici”, ha sottolineato Vucic, il quale ha quindi annunciato che le autorità di Belgrado stanno discutendo di aiuti e donazioni di vaccini con altri Paesi della regione. “Stiamo discutendo con altri Paesi nella regione”, ha detto il presidente serbo, commentando il fatto che ad oggi ancora nessun vaccino è stato consegnato dall'Ue ai Paesi dei Balcani occidentali, sebbene Bruxelles abbia ricevuto quei vaccini dal programma Covax due mesi fa. Il premier macedone Zaev, da parte sua, ha ringraziato Vucic e ha definito un messaggio “grande e serio” quello dato da Belgrado. (segue) (Seb)