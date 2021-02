Serbia-Macedonia del Nord: Covid, Vucic consegna a Zaev prime dosi di vaccino Pfizer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione in Macedonia del Nord sarà avviata grazie all'arrivo di un contingente di vaccini Sinopharm di produzione cinese. Il ministro della Sanità, Venko Filipce, ha reso noto lo scorso 6 febbraio che l'accordo con Sinopharm prevede l'acquisto di 200 mila dosi. "Ci aspettiamo di vaccinare da duemila a 2.500 cittadini al giorno con il vaccino Sinopharm. La seconda dose sarà prenotata immediatamente dopo la prima e sarà somministrata circa 21 giorni dopo. Questo significa che nella prima consegna abbiamo due dosi per la vaccinazione e la rivaccinazione di 100 mila persone", ha detto Filipce. Il piano nazionale per la vaccinazione in Macedonia del Nord prevede come primo gruppo prioritario quello composto dagli operatori sanitari. Dopo questo primo gruppo prioritario sarà la volta della vaccinazione della popolazione anziana. A marzo dovrebbero infine arrivare, sempre secondo Filipce, i primi vaccini distribuiti attraverso il meccanismo internazionale Covax. "Siamo assolutamente aperti alla possibilità di acquistare qualsiasi altro vaccino, compreso quello russo, ma penso che non ce ne sarà bisogno perché ci sono stati degli annunci sul fatto che nei prossimi mesi arriveranno sempre più dosi dei vaccini già concordati", ha concluso il ministro. (Seb)