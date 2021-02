Italia-Grecia: ambasciata ad Atene commemora i caduti italiani del piroscafo Oria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si è tenuta oggi, domenica 14 febbraio, al chilometro 60 della strada costiera Atene-Sounion una cerimonia di commemorazione presso il monumento dedicato ai caduti del piroscafo Oria, che affondò il 12 febbraio 1944 dopo essersi incagliato nel corso di una tempesta nei pressi dell'isola di Patroklos, a poche miglia dal Pireo, dove sarebbe dovuto giungere al termine del viaggio, cominciato il giorno prima, a Rodi. Il naufragio, il più grave nella storia moderna e contemporanea del Mediterraneo, causò la morte di almeno 4.095 militari italiani internati, inabissatisi con il bastimento. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata d'Italia ad Atene. Alla commemorazione, che ha avuto luogo nel rispetto della normativa anti-Covid, hanno preso parte i sindaci di Saronikos e Lavreotiki, rappresentanti dell'associazione culturale Chrissi Tomi di Keratea, l'ambasciatore d'Italia ad Atene e l'addetto militare dell'ambasciata d'Italia, anche in rappresentanza della nostra comunità e di coloro i quali non hanno potuto partecipare a causa delle restrizioni attualmente in vigore. Durante la cerimonia sono state deposte due corone di fiori.