Italia-Grecia: ambasciata ad Atene commemora i caduti italiani del piroscafo Oria (2)

- A 77 anni dalla tragedia dell’Oria, si legge nella nota, "abbiamo quindi voluto rinnovare l’omaggio sincero delle istituzioni italiane a suffragio della memoria dei nostri soldati prigionieri a bordo della nave, che si erano rifiutati di piegarsi al nazismo o di aderire alla Repubblica sociale italiana e, per questa scelta coraggiosa, erano stati destinati ai campi di concentramento nazisti. A loro, alla Rete dei familiari dei caduti dell'Oria, a tutti i nostri militari periti nel mare e ai loro cari vanno, oggi come sempre, il nostro pensiero e la nostra commossa vicinanza", afferma l'ambasciata. "Ricordare la vicenda dell’Oria significa anche toccare con mano e rinsaldare l’indissolubile solidarietà tra il popolo italiano e quello greco, che sin dai primi drammatici momenti del naufragio diede prova di grande umanità nei confronti dei nostri caduti e dispersi, preservando e tramandando la memoria del drammatico epilogo di chi, fino a pochi mesi prima, figurava fra le file del 'nemico'. È quindi con spirito di genuina fratellanza che, uniti dal filo intrecciato della memoria di quei tragici fatti, Grecia e Italia – familiari, comunità e autorità – hanno rievocato e onorato congiuntamente anche quest’anno, in modo solenne pur se nella sobrietà imposta dall’emergenza sanitaria, il dramma che colpì e spezzò le giovani vite di quegli uomini", conclude il comunicato. (Com)