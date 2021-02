Milano: tenta di rubare pesce da supermercato e aggredisce vigilante, arrestato 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato di 29 anni egiziano è stato arrestato sabato sera a Milano dai Carabinieri per una rapina al supermercato Carrefour di corso Lodi. Poco prima delle 20.30 ore l'uomo ha tentato di rubare del pesce per un valore complessivo di circa 120 euro e, nel tentativo di darsi alla fuga, ha ingaggiato una colluttazione con l’addetto alla vigilanza, un 36enne nigeriano, colpendolo con numerosi violenti pugni al volto. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile dell'Arma che hanno a bloccato il 29enne, mentre l’addetto alla vigilanza è stato trasportato in codice verde, alla clinica Città Studi dove è stato trattenuto in osservazione. (com)