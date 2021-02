Trasporto aereo: Irlanda revoca il divieto sui voli per località egiziana di Sharm el Sheikh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo irlandese ha recentemente revocato il divieto sui voli per la località turistica egiziana di Sharm el Sheikh. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri egiziano in un comunicato stampa sulla sua pagina ufficiale su Facebook. "Il governo irlandese ha recentemente revocato il divieto sui voli per Sharm el Sheikh", ha detto Khaled Tharwat, ambasciatore egiziano in Irlanda. "Questa decisione potrà aprire le porte ai flussi turistici provenienti dall’Irlanda verso Sharm el Sheikh una volta che il governo di Dublino allenterà le restrizioni per contrastare la pandemia di Covid-19”, ha dichiarato il diplomatico egiziano. "Nel prossimo futuro, Air Cairo effettuerà voli charter da Dublino a Sharm Sheik", ha rivelato il diplomatico egiziano, aggiungendo che "Egyptair darà anche il via a un volo diretto tra il Cairo e Dublino".(Cae)