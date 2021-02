Giappone: approvazione vaccino Pfizer dà il via a somministrazione tra operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità giapponese ha approvato formalmente oggi il vaccino contro il coronavirus di Pfizer e BioNTech per l’uso domestico, aprendo la strada alla vaccinazione degli operatori sanitari. Il Giappone ha già ricevuto venerdì le prime 400 mila dosi, provenienti dallo stabilimento di Pfizer in Belgio. Il capo di gabinetto, Katsunobu Kato, ha riferito di aver avuto assicurazioni da Pfizer che la conservazione del primo lotto di vaccini non ha subito problemi a causa del terremoto di ieri, che ha causato tra l’altro interruzioni della corrente elettrica in alcune zone, e che il prodotto è refrigerato alla temperatura prevista. La campagna vaccinale darà la priorità a circa 20 mila medici e infermieri che hanno accettato di partecipare a uno studio per monitorare i potenziali effetti collaterali. Le prime somministrazioni dovrebbero essere effettuate mercoledì in una struttura ospedaliera di Tokyo; saranno successivamente organizzate anche in altre città. (segue) (Git)