Giappone: approvazione vaccino Pfizer dà il via a somministrazione tra operatori sanitari (2)

- La campagna entrerà nel vivo a marzo, con l’obiettivo di vaccinare 3,7 milioni di operatori sanitari in prima linea nella lotta all’epidemia. A seguire, non prima di aprile, le persone di età pari o superiore a 65 anni, circa 36 milioni, e quelle con patologie croniche, per finire con la restante popolazione. Il governo ha concluso accordi di fornitura anche con AstraZeneca e Moderna per vaccinare una popolazione di 126 milioni di persone. Il successo della campagna di vaccinazione è cruciale per il primo ministro, Yoshiide Suga, la cui popolarità è in calo: l’ultimo sondaggio dell’agenzia di stampa “Kyodo News”, di questo mese, gli attribuisce un gradimento del 38,8 per cento, contro il 66,4 per cento di settembre, al momento dell’insediamento. Il premier è bersaglio di critiche per una dichiarazione dello stato di emergenza a Tokyo e in altre regioni considerata tardiva, oltre che per altre questioni. La crisi sanitaria è motivo di preoccupazione soprattutto perché nella capitale sono in programma le Olimpiadi e le Paralimpiadi tra meno di sei mesi. (Git)