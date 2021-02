© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo ministro del Lavoro, Andrea Orlando, incontrerà oggi alle ore 15, in videoconferenza, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri. Si tratta di un primo incontro istruttorio con le parti sociali vista la situazione di emergenza legata alla pandemia e per avviare l'interlocuzione sulle questioni più urgenti, come gli ammortizzatori sociali. (Rin)