- "Spero che altri come noi scelgano di non concedere la fiducia a questo governo. Fd'I sarà in Parlamento punto di riferimento di quanti vorranno con noi svolgere una opposizione patriottica". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)