Turchia: marinai sequestrati dai pirati al largo della Nigeria fanno ritorno in patria

- I 15 marinai turchi rapiti da pirati lo scorso 23 gennaio a bordo della nave M/V Mozart, battente bandiera liberiana, al largo delle coste della Nigeria, hanno fatto ritorno in Turchia. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. I marinai erano stati trasferiti ieri presso l'ambasciata turca ad Abuja, in Nigeria, sotto stretta sicurezza. L'ambasciatore turco Melih Ulueren e altri funzionari hanno accolto i marinai rapiti dopo che la loro nave battente bandiera liberiana era stata dirottata dai pirati. Al loro arrivo questa mattina presso l’aeroporto di Istanbul, i 15 marinai sono stati accolto dalle loro famiglie e dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. Arrivato in patria dopo essere stato prigioniero per 21 giorni, il capitano Mustafa Kaya ha dichiarato ai giornalisti: “Abbiamo guadagnato la nostra libertà dopo 21 giorni, ora siamo felici di incontrare le nostre famiglie. La sensazione di tornare al nostro paese non può essere descritta a parole". Kaya ha ringraziato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il ministro degli Esteri Cavusoglu e l'ambasciatore Ulueren per il loro aiuto. “Hanno fatto ogni tipo di sacrificio possibile. Inoltre, la nostra azienda è stata sempre con noi in queste trattative”, ha dichiarato il capitano della Mozart, rivelando che durante la prigionia sono stati trasferiti nella foresta in condizioni difficili per 21 giorni. “Siamo sempre stati sotto la custodia di persone armate. Ma non siamo stati esposti ad alcuna violenza fisica”, ha dichiarato Kaya, precisando che i pirati sono stati persuasi al liberarli attraverso negoziati condotti dai rappresentanti della loro compagnia, Borealis, in Germania e nel Regno Unito. Lo scorso 23 gennaio, 15 dei 19 membri dell’equipaggio della nave Mozart, tutti cittadini turchi, sono stati rapiti dai pirati al largo della Nigeria, mentre un altro marinaio, cittadino azerbaigiano, è stato ucciso. Dopo l’attacco la nave è rimasta ancorata a Port-Gentil, in Gabon, con a bordo i tre membri dell’equipaggio sopravvissuti.(Tua)