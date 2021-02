Cooperazione: domani al via quarto forum regionale città africane del Milan urban food policy pact

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte domani, lunedì 15 febbraio, e durerà fino al 18 febbraio il 4° Forum Regionale delle città africane del Milan Urban Food Policy Pact, durante il quale si discuterà di politiche alimentari eque e sostenibili e resilienza al Covid-19. I lavori saranno aperti da un video di saluto della vicesindaco del Comune di Milano con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo. Il Forum di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, è organizzato dalla ong Acra, in collaborazione con il segretariato del Mufpp e co-finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e dall'Unione europea: i tre precedenti si erano tenuti a Dakar nel 2016, a Brazzaville nel 2018 (organizzato da Fao) e a Niamey nel 2019. Quest'anno al Forum Regionale del Mufpp in Africa si aggiunge un progetto speciale di scambio tra giovani europei e africani per elaborare un 'Appello dei giovani alle città' per il clima e i sistemi alimentari urbani. Oltre alle città africane firmatarie del Patto parteciperanno delegazioni Fao, Gain, Ruaf, Ipes-Food, Cirad, diverse Ong e attori della ricerca e della società civile. Saranno giorni di scambio di soluzioni politiche e buone pratiche tra le città e le organizzazioni coinvolte, ma anche di discussione e lavoro sui temi della sostenibilità e delle politiche alimentari rispetto a sfide globali, come la pandemia da Covid-19 e il cambiamento climatico: un'ampia riflessione sarà dedicata alla risposta alle crisi e a come le città si sono mobilitate e si mobilitano per garantire la sicurezza alimentare alle popolazioni durante le emergenze. (com)