M5s: Di Maio, una squadra che non ha mai smesso di lottare per il Paese

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ringraziato in un messaggio sul suo profilo Facebook gli esponenti del Movimento cinque stelle Lucia Azzolina, Paola Pisano, Nunzia Catalfo, Vincenzo Spadafora, Riccardo Fraccaro, Sergio Costa, Alfonso Bonafede che hanno ricoperto incarichi nel governo di Giuseppe Conte. “Una squadra che non ha mai smesso di lottare per il Paese. Una squadra che ha portato avanti con serietà e impegno le battaglie del MoVimento 5 Stelle Una squadra che fino all’ultimo giorno utile ha onorato al meglio la Nazione”, ha dichiarato Di Maio. “Lucia, Paola, Nunzia, Vincenzo, Alfonso, Riccardo, Sergio, siete degli amici straordinari e sono onorato di aver condiviso con voi un'esperienza di massimo impegno al servizio del Paese”, ha affermato Di Maio. “Ognuno di voi ha contribuito a realizzare importanti riforme che hanno il marchio del Movimento, provvedimenti che miglioreranno la qualità della vita degli italiani. Misure approvate solo per il bene del Paese. Insieme abbiamo cambiato il modo di interpretare la politica, insieme continueremo a difendere i valori del Movimento. Grazie di cuore”, ha concluso il ministro degli Esteri.(Res)