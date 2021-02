Governo: Mulè, a FI interessa discutere temi non nomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' il momento di indossare la maglia della nazionale e lavorare per il Paese senza perdersi in commenti sulle singole nomine governative: saranno i fatti a giudicare la capacità dei ministri. Il governo Draghi azzera tutto e antepone alle bandiere ideologiche dei partiti le emergenze che il Paese deve affrontare: piano vaccinale strutturato, cartelle esattoriali in partenza, blocco dei licenziamenti e quindi emergenza lavoro con oltre 440mila posti persi...A Forza Italia interessa discutere di temi non di nomi, perché di qui in avanti non c'è un solo secondo da perdere". Lo ha detto Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ospita a Agenda su Skytg24.(Com)