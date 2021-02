Migranti: Papa ringrazia Colombia per statuto su rifugiati venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ringraziato il governo della Colombia per aver annunciato che garantirà lo status di protezione temporanea a tutti i venezuelani nel suo territorio. Nella preghiera dell’Angelus domenicale in Piazza San Pietro il pontefice ha dichiarato: “Guardo con gratitudine coloro che collaborano in favore dei migranti, li ringrazio per quello che fanno per i migranti. Oggi mi associo ai vescovi della Colombia per la riconoscenza nella decisione delle autorità colombiane di garantire lo status di protezione per i migranti venezuelani presenti nel Paese favorendone accoglienza, protezione e integrazione. Questo non lo fa un Paese ricco, ma un Paese con tanti problemi di sviluppo, povertà e pace, ma con questi problemi ha avuto il coraggio di guardare ai quei migranti e fare questo statuto. Grazie alla Colombia”.(Res)