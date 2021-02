Ristori: Catalfo (M5s), nuovo governo vari misure al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore, molti di voi mi stanno scrivendo chiedendomi informazioni sulle nuove misure di sostegno contenute nel prossimo Decreto Ristori. È compito del nuovo esecutivo vararle e mi auguro che ciò avvenga al più presto: il Paese non può più aspettare". Lo scrive sui social l'ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, del M5s. "Da ministro, nonostante lo stallo causato dalla crisi di Governo, fino all’ultimo giorno ho lavorato per continuare a garantire aiuti concreti a lavoratori, famiglie e imprese più colpite dagli effetti economici della pandemia", ha poi aggiunto. (Rin)