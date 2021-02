Spagna: elezioni Catalogna, costituito il 100 per cento dei seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Generalitat della Catalogna ha riferito che il 100 per cento dei seggi elettorali sono stati costituiti in Catalogna, seppur con un paio d'ore di ritardo. Le elezioni, dunque, si svolgeranno regolarmente scongiurando il rischio paventato nei giorni scorsi di uno slittamento del risultato a causa dell'elevato numero di defezioni registrate nei giorni scorsi. Nello specifico sono stati costituiti in totale 9.139 seggi: a Barcellona 6.694, a Tarragona 1.026, a Girona 853 e a Lleida 566. Su un totale di 82.251 persone convocate per far parte dei seggi come presidenti o scrutatori, oltre il 30 per cento, 25.540 aveva chiesto di essere esentato dall'obbligo previsto dalla legge. Le autorità catalane, in una corsa contro il tempo si sono attivate, con successo, ad individuare i sostituti. (Spm)