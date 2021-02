San Valentino: Coldiretti, piante e fiori da 4 italiani su 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 4 italiani su 10 (36 per cento) che fanno regali per San Valentino scelgono quest'anno di donare piante e fiori. E' quanto emerge dall'indagine on line condotta dal sito www.coldiretti.it sui doni preferiti per la festa degli innamorati con la mobilitazione dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica per offrire il meglio delle produzioni Made in Italy e salvare il settore florovivaistico nazionale colpito da un crack da 1,7 miliardi nell'ultimo anno per le conseguenze dell'emergenza Covid. Con 8 italiani su 10 (82 per cento) che con l'emergenza Covid ritengono sia importante sostenere l'economia e l'occupazione nazionale anche nel momento di fare la spesa – sottolinea la Coldiretti in una nota – la festa di San Valentino è il primo tradizionale appuntamento per far ripartire gli acquisti di piante e fiori in Italia e salvare 27mila imprese con circa 200mila posti di lavoro nella filiera del florovivaismo Made in Italy che ha pagato un prezzo pesantissimo alla crisi causata dalla pandemia. (segue) (Com)