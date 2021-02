San Valentino: Coldiretti, piante e fiori da 4 italiani su 10 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vero e proprio tsunami senza precedenti nella storia dell'Italia dove per effetto delle misure di sicurezza anti virus e dei timori legati al contagio – evidenzia Coldiretti – sono stati azzerati eventi pubblici, fiere e assemblee, cresime, comunioni, battesimi e sposalizi. La crisi generata dal virus ha stravolto i programmi di promessi sposi e famiglie e azzoppato i bilanci delle aziende che adesso puntano sull'apertura della stagione 2021 con il tradizionale appuntamento di San Valentino. L'emergenza Covid – precisa la Coldiretti - ha anche cambiato le modalità di acquisto con un forte crescita delle consegne a domicilio e degli ordini on line ma anche un contenimento della spesa pro capite stimata in media 30 euro secondo la Coldiretti. I doni floreali per la giornata degli innamorati vengono prima di cioccolatini (32 per cento), dei capi di abbigliamento (18 per cento) e gioielli (10 per cento) e altro (4 per cento), ma per non sbagliare ed evitare gaffe imbarazzanti è importante conoscerne il linguaggio e il galateo. Se il colore rosso significa passione ardente, quello bianco – spiega la Coldiretti – testimonia l'amore puro e spirituale mentre il colore corallo rivela il desiderio. Ancora la rosa muschiata significa bellezza capricciosa, il color pesca palesa un amore segreto, l'arancio esprime fascino, il rosa amicizia, affetto e gratitudine. Particolare attenzione – avverte la Coldiretti – va prestata alla rosa di colore giallo perché oltre a simboleggiare un amore disperato e geloso, potrebbe anche comunicare tradimento o amore in declino. (segue) (Com)