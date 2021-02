Scuola, il neo ministro Bianchi: "Tutti al lavoro per tornare presto in presenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo periodo le scuole dell'obbligo sono già in presenza, per i più grandi dobbiamo vedere come sta andando la pandemia, dobbiamo evitare una terza ondata e bisogna essere molto cauti, ma tutti stiamo lavorando perché la scuola possa tornare in presenza quanto prima". Lo ha detto il neo ministro all'Istruzione, Patrizio Bianchi, già rettore dell'Università di Ferrara, in un'intervista al Gr1 Rai. Alla domanda sulla possibilità di recuperare qualche settimana di scuola a giugno, Bianchi ha risposto: "E' presto, stiamo lavorando, da subito, ma dobbiamo sentire tutte le voci della scuola come sempre fatto". "I nostri ragazzi - ha aggiunto - avranno lacune solo se noi non saremo in grado, tutti assieme, di riporre la scuola al centro dello sviluppo italiano, su questo il presidente Draghi è stato molto chiaro, la scuola è strumento fondamentale per l sviluppo, quindi il problema non è recuperare qualcosa qua e là, ma di riporre la scuola al centro dello sviluppo italiano", ha spiegato il ministro. (Rin)