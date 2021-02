Turchia: forze sicurezza scoprono corpi di 13 cittadini turchi giustiziati nel nord dell’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari turchi hanno scoperto durante un’operazione nel nord dell’Iraq i corpi di 13 cittadini turchi rapiti e giustiziati in una grotta. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar. Il ministro ha sottolineato che al momento non è chiara l’identità delle 13 persone, precisando che il sequestro condotto dai militari del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), di cui le autorità erano a conoscenza, non era stato annunciato in precedenza per motivi di sicurezza. La Turchia ha lanciato un'operazione militare contro il Pkk nella regione di Gara nel nord dell'Iraq il 10 febbraio per proteggere il suo confine e trovare cittadini che erano stati rapiti in precedenza, ha dichiarato Akar in una nota. "In una ricerca all’interno di una grotta finita sotto il controllo delle forze turche sono stati trovati i corpi di 13 dei nostri cittadini rapiti. In una prima ispezione è stato stabilito che 12 dei nostri cittadini sono stati uccisi con un colpo di pistola alla testa”, ha dichiarato Akar. "Secondo le prime informazioni fornite da due terroristi catturati vivi, i nostri cittadini sono stati uccisi all'inizio dell'operazione dal terrorista responsabile della grotta", ha sottolineato Akar. Il gruppo terroristico Pkk non ha rilasciato una dichiarazione sull'incidente. Il ministro della Difesa turco ha riferito che 48 militanti sono stati uccisi nell'operazione e la regione in cui operavano è stata presa sotto controllo, i loro depositi di munizioni e rifugi distrutti. Tre soldati turchi sono stati uccisi e tre feriti nell'operazione, ha detto il ministro. L'operazione è iniziata con attacchi aerei a cui ha fatto seguito un attacco con forze di terra aviotrasportate.(Tua)