Usa: impeachment, Trump ringrazia avvocati e senatori e annuncia iniziative “nei mesi a venire”

- L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ringraziato i suoi legali e i senatori repubblicani dopo essere uscito assolto nel procedimento di impeachment in cui è stato accusato di aver istigato l’assalto al Campidoglio, a Washington, del 6 gennaio scorso, due settimane prima della fine del suo mandato. Inoltre, ha accennato alla prosecuzione della sua attività politica. Lo riferisce il canale televisivo “Fox News”. “Voglio innanzitutto ringraziare la mia squadra di avvocati dedicati e altri per il loro instancabile lavoro a favore della giustizia e della difesa della verità. I miei più sentiti ringraziamenti anche a tutti i senatori e membri del Congresso degli Stati Uniti che si sono schierati con orgoglio per la Costituzione che noi tutti veneriamo e per i sacri principi legali al cuore del nostro Paese”, ha dichiarato Trump. (segue) (Nys)