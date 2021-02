Usa: impeachment, Trump ringrazia avvocati e senatori e annuncia iniziative “nei mesi a venire” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa è stata l’ennesima fase della più grande caccia alle streghe nella storia del nostro Paese. Nessun presidente ha mai vissuto niente del genere, e ciò continua perché i nostri avversari non possono dimenticare i quasi 75 milioni di persone, il numero più alto mai visto per un presidente in carica, che ci ha votato solo pochi mesi fa”, ha accusato Trump. “Il nostro movimento storico, patriottico e bellissimo per rendere di nuovo grande l’America è appena iniziato”, ha proseguito, annunciando prossime iniziative. “Nei mesi a venire ho molto da condividere con voi e non vedo l’ora di continuare il nostro incredibile viaggio insieme per raggiungere la grandezza americana per tutta la nostra gente. Non c'è mai stato niente di simile!”, ha affermato l’ex presidente. (segue) (Nys)