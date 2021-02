Usa: impeachment, Trump ringrazia avvocati e senatori e annuncia iniziative “nei mesi a venire” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, nella quinta giornata del procedimento di impeachment, in cui Trump è stato accusato di aver istigato l’assalto al Campidoglio, due settimane prima della fine del suo mandato, il Senato si è espresso con 57 voti a favore della condanna e 43 a favore dell’assoluzione, ma non è stata raggiunta la maggioranza qualificata di 67 voti. È la seconda volta che Trump viene messo in stato d’accusa e assolto: un anno fa, infatti, Trump fu assolto nel procedimento in cui era stato accusato di abuso di potere e ostruzione al Congresso per aver sollecitato interferenze straniere in vista delle elezioni del 2020. (segue) (Nys)