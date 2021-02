Governo: Lollobrigida (Fd'I), migliori? Opinabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Governo degli migliori? Definizione opinabile". Lo dichiara in una intervista a "La Verità" il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Chi è il migliore? Il ministro Speranza, in un Paese con il più alto tasso di mortalità da Covid in Europa? Che ha sostenuto Arcuri con il suo disastroso piano vaccinale? O il ministro Di Maio, che non ha una linea sulla politica estera?", domanda il presidente dei deputati Fd'I. "Il simbolo di questo governo non è il ministero della transizione ma della transumanza, visti gli spostamenti vorticosi da una sponda all'altra", aggiunge. Con il governo Conte "c'è una evidente continuità – sottolinea Lollobrigida –. Con la differenza che l'indice di litigiosità salirà alle stelle". (segue) (Com)