Incendio al confine tra Afghanistan e Iran: distrutte oltre 100 autocisterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 autocisterne distrutte dal devastante incendio divampato ieri presso l’autoporto di Islam Qala, nell’Afghanistan nordoccidentale, dove insiste il principale valico di frontiera con l’Iran. L’incendio, le cui cause sono ancora poco chiare, ha provocato milioni di dollari di danni. "Abbiamo appreso che sono stati distrutti tra i 100 e i 200 camion. Abbiamo bisogno di più tempo per determinare l'entità del danno", ha dichiarato Jailani Farhad, portavoce del governatore della provincia di Herat, dove è avvenuto l'incidente. Circa 20 feriti sono stati portati in ospedale a causa delle ustioni. Secondo il ministero delle Finanze, l'incendio è divampato in un camion, prima di diffondersi rapidamente. L'incidente ha causato "pesanti perdite finanziarie", inclusi carburante, autocisterne e infrastrutture dell'ufficio doganale, ha dichiarato Farhad. Il ministero dell’Interno ha inviato una delegazione per indagare sull'incidente, ha detto il ministero. I video pubblicati sui social media mostrano spesse nuvole di fumo nero che incombono sui camion in fiamme. A causa dell’incendio oggi la gran parte della provincia di Hera si trova senza elettricità.Situato a 120 chilometri dalla città di Herat, Islam Qala è uno dei valichi di frontiera più importanti dell'Afghanistan da cui transitano in gran parte prodotti raffinati del petrolio provenienti dall’Iran. L'Afghanistan ha ricevuto un'esenzione dalle sanzioni contro l’Iran imposte dagli Stati Uniti. Proprio l’Iran è intervenuto per sostenere i soccorsi afgani a spegnere l’incendio e consentire la cura dei feriti. Il confine "era aperto a camion, auto e persone in fuga dall’incendio in Iran", ha dichiarato Saeed Khatibzadeh, portavoce del ministero degli Esteri iraniano.Ieri le autorità afghane hanno affermato di non avere le risorse per contenere l'incendio e hanno chiesto aiuto all'Iran. I vigili del fuoco di entrambi i Paesi sono ancora sulla scena per spegnere gli ultimi piccoli incendi. Le autorità afghane hanno accusato i talebani di aver approfittato della situazione di caos per lanciare un attacco contro un posto di blocco. Le forze di sicurezza sono state dislocate intorno al posto di frontiera per prevenire possibili saccheggi. Nonostante i colloqui di pace talebani-Kabul iniziati a Doha a settembre, non passa giorno nel paese senza un'esplosione di bombe, attacchi alle forze governative o un attentato mirato a una figura di spicco della società civile. Dopo il suo insediamento il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato una revisione dell'accordo firmato con i talebani il 29 febbraio 2020 a Doha, che prevede il ritiro totale delle forze statunitensi dall'Afghanistan entro il primo maggio di quest’anno. (Res)