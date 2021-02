Governo: Draghi punta a "mettere in sicurezza il Paese", mercoledì la fiducia al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mettere in sicurezza il Paese: è questa una delle priorità del nuovo governo guidato da Mario Draghi che ieri si insediato al Quirinale, chiudendo di fatto una crisi che si protraeva da mesi. Dopo il giuramento dei ministri al Colle, alla presenza del capo dello Stato, il neo premier ha elencato in apertura del primo Consiglio dei ministri i punti cardine sui quali lavorerà l'esecutivo, il cui obiettivo sarà "restituire fiducia al Paese" e "costruire le basi per il futuro" in una cornice ambientalista. Per farlo, avrebbe detto il premier, servirà essere uniti: "L’unità non è un’opzione, è un dovere". La riunione, che si è aperta con un ringraziamento al presidente Sergio Mattarella, è durata circa mezz’ora. L’appuntamento è ora per mercoledì, alle 10, al Senato e giovedì, alle 11.30, alla Camera, dove Draghi si presenterà per la fiducia.Sono 23 i ministri del nuovo governo guidato da Draghi. Di questi, sono 15 i dicasteri guidati da esponenti politici, scelti tra le forze dell'ampia maggioranza che sostiene l'esecutivo, otto sono invece i tecnici. Quattro ministeri sono stati assegnati al M5s, tre al Pd, tre alla Lega, tre a Forza Italia, uno a Leu e un altro a Italia viva. In queste ore Draghi sta lavorando per mettere a punto il discorso programmatico con cui si presenterà in Parlamento per chiedere la fiducia. Dopo bisognerà concludere la squadra con i viceministri e i sottosegretari e affrontare subito l'emergenza pandemia con le prossime misure anti-Covid.Anche se nato da poche ore il nuovo governo ha già creato qualche malessere nel Partito democratico. Su tre ministri dem nessuna donna è entrata nel nuovo esecutivo, un dato che agita la componente di centrosinistra. "Una ferita, l’ho dichiarato appena appresa la lista dei ministri, che siano tutti uomini, che nessuna democratica sieda a quel tavolo. Una novità per questo partito: al restringersi delle postazioni, le donne sono venute meno", ha detto Cecilia D'Elia, Portavoce della conferenza delle donne democratiche. Tensioni anche nel Movimento 5 stelle per composizione della squadra e la mancata unione tra Mise e Ambiente per il nuovo ministero per la Transizione ecologica. "Chiediamo che venga immediatamente indetta nuova consultazione con un quesito in cui sia chiara l'effettiva portata del ministero e che riporti la composizione del Governo. E' evidente che, in assenza di riscontro, al fine di rispettare la maggioranza degli iscritti che hanno espresso altra indicazione, il voto alla fiducia deve essere no", scrive la senatrice del M5s Barbara Lezzi. Intanto potrebbero essere decine - tra Camera e Senato - i parlamentari pronti a dire no alla fiducia al nuovo esecutivo. (Rin)