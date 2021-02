Governo: Meloni, dubbi su competenze di Speranza e Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Metto in dubbio la competenza di Roberto Speranza in una nazione che ha il record mondiali di decessi da Covid. Metto in discussione che si sia lavorato bene per fermare il covid, metto in discussione il lavoro del ministro Lamorgese, con l'Italia unico Paese che non riesce a difendere i confini italiani". Queste le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di "Il caffè della domenica" in onda su Radio24. "Il Consiglio dei ministri non mi pare esprima le energie migliori - ha aggiunto -. Non discuto la competenza di Draghi o Colao, saranno competenti ma non sono stati scelti da nessuno", ha spiegato. (Rin)