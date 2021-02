Giappone: sisma, più di cento feriti, danni e tratte ferroviarie sospese nelle zone colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di cento le persone rimaste ferite a causa del terremoto che ieri sera, poco dopo le 23 (ora locale), ha colpito il Giappone. I feriti sono stati registrati nelle prefetture di Myagi e Fukushima e in altre sei, tra cui Chiba, Kanagawa e Saitama, vicine a Tokyo. La scossa, di magnitudo 7.3, è stata avvertita anche nella capitale, ma l’epicentro, secondo l’Agenzia meteorologica del Giappone (Jma), è stato localizzato a una profondità di 60 chilometri al largo della costa orientale dell’isola di Honshu. Il primo ministro, Yoshihide Suga, ha esortato la popolazione a rimanere all’allerta e a prestare attenzione alle informazioni fornite dalle autorità locali in vista di probabili scosse di assestamento nei prossimi giorni. I blackout, che hanno lasciato senza elettricità circa 900 mila famiglie, risultavano in gran parte risolti questa mattina. Il capo di gabinetto, Katsunobu Kato, ha riferito di aver avuto assicurazioni da Pfizer che il primo lotto di vaccini contro il coronavirus, arrivato in Giappone venerdì, è stato conservato alla temperatura prevista, non essendoci state interruzioni di corrente elettrica. (segue) (Git)