Covid: Fapi, governo consenta apertura ristoranti anche a cena

- "Il settore della ristorazione è in ginocchio. Il Governo Draghi si faccia carico di prevedere le aperture dei locali anche nelle ore serali. Con le dovute misure anticovid si può lavorare sia a pranzo che a cena. Non si può immaginare di bloccare ancora per mesi un settore importante che ha già subito forti cali di fatturato per il crollo del turismo e delle cerimonie". Lo scrive in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Siamo convinti che il nuovo Esecutivo interverrà con iniziative di sostegno nei confronti delle attività di somministrazione di cibi e bevande", conclude Sciotto. (Com)