Spagna: elezioni Catalogna, alle 10 costituito il 97,4 per cento dei seggi elettorali

- Alle ore 10, a un'ora dall'inizio del voto per le elezioni parlamentari in Catalogna, alle ore 10, è stato costituito il 97,4 per cento dei seggi elettorali. Lo ha annunciato il consigliere per le relazioni esterne della Catalogna, Bernat Solé,nel corso di una conferenza stampa. I dati, ha aggiunto, sono in linea con quelli delle precedenti elezioni del 2017. Resta alta l'incognita astensione non solo per la paura di contagi legati al Covid-19, ma anche per il maltempo che sta colpendo tutta la regione. Le operazioni di voto si concluderanno alle 20. Sarà consentito esercitare il diritto di voto anche ai 16 mila cittadini attualmente positivi al Covid-19 e a 70 mila in quarantena per essere entrati in contatto con persone positive. (Spm)