Ex Ilva: Lacarra (Pd), chiudere fonti inquinanti, parola d'ordine resta decarbonizzazione

- "La sentenza del Tar di Lecce legittima definitivamente le ragioni che il Comune di Taranto e la Regione Puglia cercano da tempo di far valere: il diritto alla salute dei cittadini è un bene che non può essere piegato a nessun interesse industriale. Chiudere le fonti inquinanti e farlo presto è una priorità assoluta ma con la consapevolezza che l'unica prospettiva possibile per lo stabilimento è la completa decarbonizzazione degli impianti." Lo dichiara Marco Lacarra, deputato e segretario regionale del Partito Democratico, in una nota. "Il nuovo esecutivo ha individuato nella transizione ecologica uno degli obiettivi preminenti dell'agenda di governo dei prossimi anni. Sono certo - conclude Lacarra - che la rivoluzione green del nostro Paese passerà anche da Taranto, rendendo l'ex-Ilva un modello di produzione dell'acciaio 'verde'." (Rin)