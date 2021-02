Libia: presidente Menfi incontra rappresentanti tribù locali Tobruk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il neoeletto presidente designato Mohamed Menfi ha ieri ricevuto nella sua residenza temporanea a Tobruk diverse delegazioni di notabili, sceicchi e rappresentanti delle componenti sociali delle tribù locali. Secondo quanto riferisce una nota dell'ufficio stampa di Menfi le delegazioni hanno affermato il loro pieno sostegno al nuovo Consiglio di presidenza libico. Sempre ieri Menfi ha ricevuto anche una delegazione dei membri della Camera dei rappresentanti libica rappresentanti (il parlamento libico eletto nel 2014 con una scarsa affluenza del 18 per cento) per convincere i deputati a votare la fiducia al nuovo governo di unità nazionale. Lo scorso 11 febbraio, Menfi si è recato a Bengasi, il capoluogo della regione orientale della Cirenaica, dove ha incontrato il generale Khalifa Haftar, il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), tuttora considerato come un nemico mortale dalla maggior parte delle milizie della Tripolitania. Egli è partito da Atene, dove risiedeva in qualità di ex ambasciatore del Governo di accordo nazionale (Gna), senza passare per la capitale Tripoli: un gesto che ha sorpreso molti osservatori e che è stato interpretato da alcuni politici libici come un azzardo.