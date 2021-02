Libia: presidente Menfi incontra rappresentanti tribù locali Tobruk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato (il “Senato” di Tripoli), Khalid al Mishri, influente politico vicino ai Fratelli musulmani originario della città costiera di Zawiya, si è detto “incredulo” per “l’inizio infruttuoso del signor Mohamed Menfi” che “prima di assumere ufficialmente le sue funzioni” ha effettuato “una “visita al criminale di guerra Haftar, un messaggio negativo ai libici che non ha nulla a che fare con l'armonia e la riconciliazione della nazione, dopo tutte le distruzioni e le tragedie che ha causato”. Il generale Haftar, da parte sua, ha dichiarato di sostenere la nuova autorità esecutiva transitoria della Libia, ribadendo (almeno a parole) la necessità di andare al voto entro i termini stabiliti dall’Lpdf, dunque il 24 dicembre 2021, nel giorno simbolico del 70esimo anniversario dell’indipendenza della Libia. Noncurante delle critiche, Menfi ha proseguito la sua visita in Cirenaica recandosi in seguito nella sua città di origine, Tobruk, dove secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” non ha avuto alcun incontro con l’altro leader della Cirenaica, Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti (il parlamento libico eletto nel 2014 con una scarsa affluenza del 18 per cento) e grande sconfitto, insieme al ministro dell’Interno del Gna Fathi Bashaga, delle votazioni di Ginevra. (segue) (Lib)